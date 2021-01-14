Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: 300.000'E YAKLAŞTI

Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.