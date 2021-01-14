FOX TV'nin sanayi üretimi üzerinden yaptığı algı operasyonuna istatistiklerle cevap verildi

Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artmasını bekliyordu. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,3 artacağı öngörülmüştü.