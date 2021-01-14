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Aşıda öncelikli gruplar kimler? Canlı yayında anlattı

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Giriş: 14.01.2021 13:32
Güncelleme:14.01.2021 14:11
Son dakika haberine göre... Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti." dedi.

Son dakika haberine göre... Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti." dedi.

Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu KORONAVİRÜS AŞISINDA ÖNCELİKLİ MESLEK GRUPLARI BELLİ OLDU
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