MEB duyurdu! Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 sömestr tatil takvimi...
Yarıyıl tatili için heyeanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin tatil takviminin açıklanmasının ardından öğrenciler ve velileri tatil planı yapmaya başladılar. Bilindiği üzere ikinci ara tatil ile yarıyıl tatili birleştirilmişti. Buna göre, öğrencilere 21 gün tatil yapma fırsatı doğdu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2020-2021 sömestr tatil takvimi...
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? İkinci ara tatil ile yarıyıl tatilinin birleşmesinin ardından 21 gün tatil yapma fırsatı bulan öğrenciler, tatilin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Yeni yıl ile birlikte tatil planı için hazırlıklar sürerken, gözler tatilin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm detaylar paylaşıldı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte cevaplar...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020-2021 yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
KARNELER VERİLECEK Mİ?
Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alınacağını bildirdi. Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.
Üniversiteye giriş sınavında belirleyici bir rol taşıyan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencilerin dönem sonu karne notlarıyla belirleniyor. Adil bir ölçme ve değerlendirme süreci yaşanması için Milli Eğitim Bakanlığı lise birinci dönem karne notlarının ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenmesi kararını aldı.
KARNELER DİJİTAL Mİ YOKSA BASILI MI OLACAK?
Birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne dağıtılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, çocuklar ve veliler açısından olayı ele aldıklarını ifade ederek yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak istemediklerini söyledi. Dijital karneye bu sebeplerden ötürü sıcak baktıklarını vurgulayan Selçuk, "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu." şeklinde konuştu.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Uzaktan eğitimde imkanları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. 15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz."
MEB: İLK VE ORTAOKULLARDA KARNE NOTLARI DERSE KATILIM PUANIYLA BELİRLENECEK
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.
MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.
İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.
Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.
25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.