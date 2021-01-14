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Bakan Koca: Aşı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

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Giriş: 14.01.2021 13:56
Güncelleme:14.01.2021 14:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibariyle 1'inci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle 1'inci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Aşı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti
Aşı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti
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