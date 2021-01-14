Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette

EYLEME HİÇBİR ŞEY ENGEL OLAMADI

Aileler, yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdürdü. Anneler, kimi zaman da oturma eylemine eşleriyle nöbetleşe devam etti. Anneler nöbetteyken babalar evdeki çocuklarına hem babalık hem annelik yaptı.

Annelerden bazıları küçük çocuklarıyla katıldığı eylemi zor şartlar altında sürdürdü, yorgunluktan bazen kaldırımda uyudu, kimi zaman da baygınlık geçirdi.

Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp, eylemlerinden vazgeçmedi.

Evladına kavuşan her bir aile eylem yapan anne ve babalara sevinç ile hüznü bir arada yaşattı. Aileler, terör örgütünden kaçıp gelen her evlat için kendi çocuğuymuş gibi sevinirken, yüreği evlat hasretiyle yanan anneler kimi zaman da duygulandı, gözyaşı döktü.

Evladına kavuşan aileler zaman zaman HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katılarak annelere destek verdi.

Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk indirtti. Ailelerin acılarıyla yüzleşmek istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenkleri kapatmakta buldu.