İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul için kar yağışı açıklaması! Hava sıcaklığı -2 derece olacak!

İstanbul'da Cumartesi öğleden sonra başlayacak yağmur ve karla karışık yağmurun pazar sabahı il genelinde yoğun kar yağışı şekline döneceği ve gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir. Kar yağışı etkisini azaltarak hafif hafif pazartesi günü de devam eder ve akşam kesilerek yerini aşırı soğuk bir hava ve dona terk eder.