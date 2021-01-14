İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul için kar yağışı açıklaması! Hava sıcaklığı -2 derece olacak!
İstanbul'a beklenen kar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'a kar yağacak tarih de açıklandı. Milyonlarca İstanbullunun bekleyişi uzun sürmedi ve İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul'da Pazartesi gecesi hava sıcaklığı -2 derece olacak. İstanbul'da kar yağışı 4 gün boyunca sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a kar yağacak tarihi açıkladı. 4 gün boyunca İstanbul'a kar yağacağı belirtilirken, hava sıcaklıklarının düşüşü de dikkat çekti. İstanbul'da pazartesi gecesi hava sıcaklığı -2 derece olacak. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji'den yapılan kar yağışı açıklaması.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Milyonların beklediği kar yağışı öğlen saatlerinde başladı.
CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI ARTACAK
5 günlük hava tahmini açıklamasında Marmara Bölgesi perşembe (bugün) gününden itibaren kar yağışı etkisi altında olacak. Kar yağışı İstanbul'a ise 15 Ocak cuma günü geleceği belirtildi. Kar yağışı İstanbul'a erken geldi ve 14 Ocak perşembe günü öğlen saatlerinde başladı.
Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam etti.. Yağan kar havadan görüntülendi.
LAPA LAPA YAĞDI
Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman lapa lapa yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının yarından itibaren kent genelinde etkili olacağını açıklamıştı
"20 CM KAR YAĞABİLİR"
Meteoroloji Tahminler Şube Müdür Ahmet Uçar, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Ahmet Uçar'ın açıklamalarından satır başları:
İstanbul'da Cumartesi öğleden sonra başlayacak yağmur ve karla karışık yağmurun pazar sabahı il genelinde yoğun kar yağışı şekline döneceği ve gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir. Kar yağışı etkisini azaltarak hafif hafif pazartesi günü de devam eder ve akşam kesilerek yerini aşırı soğuk bir hava ve dona terk eder.
Kısaca Ankara tahminlerimizi de değerlendirirsek, Bugün öğleden sonra çok bulutlu ve aralıklarla hafif yağmur, yüksek rakımlarda karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK
İstanbul'da beklenen kar yağışı cumartesi pazar günü de etkisini gösterecek.
Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı 0'ı görecek.
PAZARTESİ İSTANBUL -2 DERECE OLACAK
İstanbul'daki kar yağışının 4. gününde gece hava sıcaklığının -2 derece olacağı belirtildi.
KAR YAĞIŞI TÜRKİYE GENELİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK
İstanbul aylardır susuzluk tehlikesi altında bulunuyordu. Son bir haftada etkili olan yağmurlar kentte yüzleri güldürdü. Yağan yağmurlar sonrası barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi.
Yağmurların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'da, 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının yarın öğleden sonra başlayacak.
Pazartesi gününe kadar etkili olacak olan kar yağışının ardından ise 2 gün güneşli hava olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düşecek.
Meteoroloji'den gelen üst üstte uyarılar sonucu ülkenin birçok yerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı zaman zaman hazırlıksız yakalanan vatandaşları zor durumda bıraktı. Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri kent merkezi çıkışında ve Çamlıbel beldesinde çekici ve TIR'ları benzin istasyonlarında bekletti. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kayseri-Sivas kara yolunda mahsur kalan çok sayıda aracın sürücüsü, yolun açılmasını bekledi.
Kayseri-Sivas kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR kar sebebiyle yoldan çıktı. Yozgat'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar da kar yağışı sonrası evlerinin önünde kardan adam yapıp, kar topu oynadı.
Kayseri kent merkezi ve Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde güzel görüntüler oluştu.
Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, yayalar yürümekte zorlandı. Kayseri-Ankara kara yolunda ise yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ankara'da beklenen kar yağışı sonrası kent beyazlara büründü. Eymir Gölü ve çevresinde kartpostallık görüntüler meydana geldi.
Tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı vadilerde, kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki bölgede, yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan alanlarda gezinti yaptı.
Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle bölgedeki yollarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.