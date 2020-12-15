Türkiye ile Ukrayna'dan İHA imzası! İHA'lar için sıraya girdiler
Türk İHA'larının alıcıları sıraya girdi. Suriye, Libya ve son olarak Karabağ'da tarih yazan İHA'lar için Ukrayna ile masaya oturuldu. Türkiye'den İHA almak isteyen Ukrayna ile imzalar atıldı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, Türkiye ile ortak korvet ve SİHA üretimine ve teknoloji paylaşımına ilişkin açıklama yaparak, iki ülke arasında imzaların atıldığını duyurdu. Açıklamada, bu anlaşmanın "Askeri alanda doğrudan ilk dış anlaşma" olması nedeniyle Ukrayna tarihinde bir ilk olduğunun da altı çizildi.
"UKRAYNA TARİHİNDE BİR İLK"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir önderliğindeki heyetin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran bir açıklama yaptı. Taran açıklamasında, "Türkiye ile yaptığımız bu iki anlaşma, Ukrayna tarihinde askeri alanda doğrudan yapılan ilk dış anlaşmalar. Bu anlaşmalar, Karadeniz ve Azak Denizi'nin güvenliğini arttırma amacı taşıyor" ifadelerine yer verdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak daha önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Türkiye'den 5 adet İHA daha satın alacaklarını duyurmuştu. Ukrayna ve Türkiye arasında 2019 yılında yapılan 69 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Ukrayna ordusu, 6 Bayraktar TB2 ve Roketsan üretimi 200 MAM-L tipi roket almıştı. Bunların yanı sıra 2 İHA kontrol merkezi de, Ukrayna ordusunun bünyesine dahil edilmişti.
AZERBAYCAN ERMENİSTAN'I BERTARAF ETTİ
Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların da önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söyledi. Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını verdi ve kesin bir sayı belirtmedi.