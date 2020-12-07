Dünyanın hayran kaldığı Aksungur İHA seri üretim başladı
Türkiye, dünyanın son yıllardaki operasyonlarında hayranlıkla izlediği İHA'larını geliştirmeye devam ediyor. Aksungur İHA'da seri üretimin başladığı açıklandı. Aksungur İHA'yı değerlendiren Prof. Dr. Temel Kotil, "Bugün dünya turu atmıyorlar ama inşallah yakında dünya turu atan İHA’larımız olacak" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebekleri İHA'lar, Suriye ve Karabağ'da tarih yazarken dünya tarafından hayranlıkla izlendi. Türkiye düşmanlarının korkuyla takip ettiği İHA'lar her geçen gün gücüne güç katıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, müjdeli haberi verdi.
TRT Radyo 1'e önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Temel Kotil, Aksungur İHA'nın son durumunu değerlendirdi.
"SERİ ÜRETİM BAŞLADI"
Kotil, çift motorlu Aksungur İHA'da seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. Alt sistem tedarikinde zorluklar yaşadıklarını kaydeden Kotil, "Her ne kadar Türkiye'ye uygulanan resmi bir ambargo yoksa da alt sistem almada çok zorlanıyoruz. Yurt dışına sipariş veriyorsunuz, ürün kodu ile sipariş verdiğiniz halde kapalı valf yerine açık valf geliyor. Aşırı yavaşlıklar söz konusu" dedi.
İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün teslimatı gerçekleşirken, İHA platformunda da önemli bir eşik aşıldı. Kotil, konuk olduğu TRT Radyo 1'de, insansız hava araçları (İHA) projelerine değindi. ANKA'dan elde edilen tecrübelerle geliştirilen Aksungur (ANKA-2) İHA'da seri üretimin başladığı müjdesini veren Kotil, "Daha çok yük taşıyabilen, daha çok havada kalabilen Anka-2'mizin de seri üretimini yapıyoruz. Anka-2, uzak yerden kontrol edilebileceği için, Türkiye'nin herhangi bir noktasında kumanda merkezinden her tarafa gidip gelebiliyorlar. Bugün dünya turu atmıyorlar ama inşallah yakında dünya turu atan İHA'larımız olacak" dedi.
2023'TE UÇUŞ
Kotil, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK-II) ile HÜRJET'in ilk uçuşlarını 18 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini, Milli Muharip Uçağı (MMU) da aynı tarihte de hangardan çıkarmayı planladıklarını söyledi. Kotil, 2025'te teslimatı yapacaklarını, sertifikasyon çalışmalarının da üç yılı bulacağını kaydetti. Kotil, MMU'nun göreve başlangıcı için 2029 tarihini verdi.
"ENTERESAN ŞEYLER..."
Milliyet'in haberine göre, Alt sistem tedarikinde belirli zorluklar yaşadıklarını kaydeden Kotil, "Her ne kadar Türkiye'ye uygulanan resmi bir ambargo yoksa da alt sistem almada çok zorlanıyoruz. Çok enteresan şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Yurt dışına sipariş veriyorsunuz, ürün kodu ile sipariş verdiğiniz halde kapalı valf yerine açık valf geliyor. Aşırı yavaşlıklar söz konusu" dedi.
12 FÜZEYLE UÇTU
Aksungur'un Türk Hava Kuvvetleri'ndeki savaş uçaklarının gerçekleştirebileceği bazı taarruz görevlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu sayede savaş uçaklarının gövde ömürlerinin uzatılması planlanıyor.
Aksungur gerçekleştirilen test uçuşlarında 40 bin feet yüksekliğe kadar çıkmış ve 49 saat boyunca havada kalarak rekor kırmıştı. Çift motorlu olan Aksungur, 12 MAM-L mühimmatı ile gerçekleştirdiği uçuşun yanı sıra, TEBER güdüm kitli mühimmatla ilk test atışını da başarıyla yaptı.