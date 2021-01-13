CHP'li İBB, İstanbul'un verilerini ikinci kez ABD'li bankaya sattı!

1 MİLYON DOLARLIK HİBE ANLAŞMASI İMZALANDI

Konuşmaların ardından, İBB Başkanı İmamoğlu ve Büyükelçi Satterfield ile USTDA Direktörü Abrajano arasında "İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi" için yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

İBB ve USTDA arasında, daha önce de 22 Eylül 2019'da, İstanbul trafiğini rahatlatmak, toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlayan "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşma ile İstanbul ve İstanbullun tüm dijital verileri ABD'li şirkete gidecek. Daha önce imzalanan anlaşma ile de akıllı şehir kapsamında kritik ve stratejik öneme sahip ulaşım, çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim gibi alanlarda birçok veri üreten İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin verilerinin Türkiye'de kalması, veri gizliliği ve siber saldırılar gibi konular açısından yurtdışı menşeili bir firma ve ajans ile yapılan işbirliği Türkiye açısından kritik seviyede riskleri de beraberinde getiriyor.