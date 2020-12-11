İlk milli İHA motoru 30 bin uçuş saatini gördü

Türkiye'nin tüm bu süreçte hem 'müttefik' görünen ülkelerin bir kriz ortamında nasıl adımlar atabildiğini hem de kendi başına da ihtiyacı olan hamleleri yapabileceğini net bir şekilde gördüğünü kaydeden Oğuz, Ankara'nın savunma sanayii alanında bugün ulaştığı noktaya, zorluklar içinde, bir nevi tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini ve bu durumun gelecekteki muhtemel gelişmeler için de önemli bir çıkış noktası olduğunu da sözlerine ekledi.