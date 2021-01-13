Son dakika: HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz skandalında kan donduran detay! İddianameden bakın ne çıktı

'HAYATIMI KARARTTIN, BENİ YOK ETTİN'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca hazırlanan iddianamede, D.K'nın Çelik'e attığı mesajlar yer aldı. D.K, Çelik'e yönelik, "Midyat yerle bir olsa içim soğumaz. Bana yaptıkların kabul edilebilir değil, kabul etmeyeceğim. Söyle kaç Midyatlı kadını, kızı bu hale getirdin. Senin bana yaptıkları zulüm, evimi yıktın. Toparlanamıyorum. Ruh sağlımı yitirttin bana, bitirdin beni, beni yok ettin. İnan o kadar çok canımı yaktın ki dirliğime düzenimi aile hayatımı alt üst ettin ki şimdi istiyorum herkes duysun ki hak ettiğini bulasın. Namussuz eşime eşlik çocuklarıma annelik yapamadıktan sonra sürekli ağladıktan sonra neden senin gibi itin yanına bırakayım" mesajları yer aldı. Tuma Çelik'in ise mesajlara, "Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan vazgeç. Sakinleş ve ailene dön. Saçmalamaktan ve yazmaktan vazgeç, iyileşmene bak" şeklinde cevaplar verdiği tespit edildi.