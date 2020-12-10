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HDP'li Meral Danış Beştaş Tuma Çelik ve Mensur Işık'ı savundu

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Giriş: 10.12.2020 23:30
Güncelleme:10.12.2020 23:31
HDP Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin bir kadına tecavüz ettiği için dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekili Tuma Çelik'i ve eşine şiddet uygulayan Mensur Işık'ı savundu. Beştaş, "Tuma Çelik suçludur diyemezsiniz" sözlerini kullandı.

HDP Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin bir kadına tecavüz ettiği için dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekili Tuma Çelik'i ve öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ı da savundu.

ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

HDP Mardin eski Milletvekili Tuma Çelik'in Mardin'de seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Olayın gündeme gelmesinin ardından Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

IŞIK İÇİN FEZLEKE

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında ise fezleke düzenlenmişti. Işık için mahkeme 6 ay uzaklaştırma kararı vermişti.

Çelik'in skandalı TBMM'de devam eden 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde tekrar gündeme geldi.

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: SİZİN VEKİLİNİZ BİR KADINA TECAVÜZ ETMİŞ

Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "Tuma Çelik; sizin vekilinizken bir kadına tecavüz etmiş, sizin vekilinizken. Sizin vekilinizken başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, daha uzağa gitmeye gerek yok, sizin haberiniz de varken üstelik. Milletvekilleriniz, bir kadına olabilecek en kötü suçların birden fazlasını işlemişler. Şimdi, böyleyken demek ki sizin kendi politikalarınız bir şiddet üretiyor zaten öyle, hakeza öyle, şiddet üretmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

BEŞTAŞ ÇELİK'İ SAVUNDU

HDP Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise bu sözlerin ardından HDP'li vekilleri savunmaya başladı.

"TUMA ÇELİK SUÇLUDUR DİYEMEZDİNİZ"

"Beştaş, Tuma Çelik'in suçluluğunun henüz kesinleşmediğini ifade ederek, "Kadının beyanı esastır demişiz, buyursunlar, gitsin yargılansın, dokunulmazlık kalksın, öldürün mü diyelim? Dokunulmazlık kalksın dedik. İhraç etmişiz partimizden ayrıca suçluluğu da ispatlanmamış ha, Ne Tuma Çelik'in, ne Mensur Işık'ın. Onlar suçludur diye bir söz de kurumazsınız." iddiasında bulundu.

HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
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