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Son dakika: HDP eski milletvekili Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi! Cinsel taciz ile suçlanıyordu

Son dakika haberine göre 'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması ardından düzenlenen iddianame, Ankara 8’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: HDP eski milletvekili Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi! Cinsel taciz ile suçlanıyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Tuma Çelik hakkında fezleke düzenledi. Olayın ortaya çıkması ardından HDP'den ihraç edilen Çelik'in, TBMM'de dokunulmazlığı kaldırıldı. Çelik'e, savcılık tarafından yurt dışı yasağı konuldu.

12 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS TALEBİ
Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çelik, 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.

ŞANTAJ VE TEHDİT
Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
TBMM konuyla ilgili harekete geçti. Yapılan görüşmelerin ardından HDP'li tecavüzcü vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı.

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