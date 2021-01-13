13 Ocak 2021, Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Genel Başkanı 'nun Başkan 'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur." ifadesini kullandı.

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