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Son dakika: HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... eski hakkında "nitelikli " suçundan iddianame hazırlandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik hakkında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Bu kapsamda, Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Çelik hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.

HDPnin tecavüzcü vekili Tuma Çelik hakkında flaş gelişme HDP'NİN TECAVÜZCÜ VEKİLİ TUMA ÇELİK HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

NE OLMUŞTU?
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.

ŞANTAJ VE TEHDİT
Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
TBMM konuyla ilgili harekete geçti. Yapılan görüşmelerin ardından HDP'li tecavüzcü vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı.

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