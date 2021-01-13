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A Haber ulaştı! İşte Tuma Çelik iddianamesinin ayrıntıları

A Haber
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Giriş: 13.01.2021 13:49
Güncelleme:13.01.2021 13:54
Son dakika haberi... HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. A Haber o iddianamenin ayrıntılarına ulaştı. Detayları ve son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

Son dakika haberi... HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. A Haber o iddianamenin ayrıntılarına ulaştı. Detayları ve son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in 12 yıl hapsi isteniyor.

Akkuş'un ifadelerinden satır başları;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığından gelen delil ve dosyalarla bununla beraber hem şüphelinin yani Tuma Çelik'in hem de mağdur kadının Meclis'e vermiş olduğu ifadeler üzerinden kapsamlı bir değerlendirmede bulundu söz konusu iddianamede. Özellikle bazı hususlara dikkat çekmekte fayda var çünkü Çelik'in iddia ettiği noktalarda hayatın doğal akışına uygun olmayan bazı hususları tespit etti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: HDP eski milletvekili Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi! Cinsel taciz ile suçlanıyordu SON DAKİKA: HDP ESKİ MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ! CİNSEL TACİZ İLE SUÇLANIYORDU
Son dakika: HDPnin tecavüzcü vekili Tuma Çelik hakkında flaş gelişme SON DAKİKA: HDP'NİN TECAVÜZCÜ VEKİLİ TUMA ÇELİK HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
HDPli Meral Danış Beştaş Tuma Çelik ve Mensur Işıkı savundu HDP'Lİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ TUMA ÇELİK VE MENSUR IŞIK'I SAVUNDU
Tecavüz skandalına adı karışan eski HDPli Tuma Çelik, ilk kez savcılığa ifade verdi! Kan ve doku örnekleri alındı TECAVÜZ SKANDALINA ADI KARIŞAN ESKİ HDP'Lİ TUMA ÇELİK, İLK KEZ SAVCILIĞA İFADE VERDİ! KAN VE DOKU ÖRNEKLERİ ALINDI
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