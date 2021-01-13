A Haber ulaştı! İşte Tuma Çelik iddianamesinin ayrıntıları

Son dakika haberi... HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. A Haber o iddianamenin ayrıntılarına ulaştı. Detayları ve son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

Son dakika haberi... HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. A Haber o iddianamenin ayrıntılarına ulaştı. Detayları ve son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in 12 yıl hapsi isteniyor.

Akkuş'un ifadelerinden satır başları;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığından gelen delil ve dosyalarla bununla beraber hem şüphelinin yani Tuma Çelik'in hem de mağdur kadının Meclis'e vermiş olduğu ifadeler üzerinden kapsamlı bir değerlendirmede bulundu söz konusu iddianamede. Özellikle bazı hususlara dikkat çekmekte fayda var çünkü Çelik'in iddia ettiği noktalarda hayatın doğal akışına uygun olmayan bazı hususları tespit etti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Ayrıntılar geliyor...