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Kura çekimi sonuçları belli oldu! Menemen'de AK Parti'li başkan dönemi

İzmir'in İlçesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, 'zimmet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanması üzerine başkanvekilinin belirlenmesi için yapılan kura çekimini 'nın adayı kazandı. Pehlivan, belediye başkanlığı binası önünde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Kura çekimi sonuçları belli oldu! Menemen'de AK Parti'li başkan dönemi

'in CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 1 Mart 2019'da göreve geldi. Aksoy, 'Zimmet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Geçen Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Bunun üzerine Belediye Başkan Vekilliği görevine CHP'li getirildi.

Kura çekimi sonuçları belli oldu! Menemen'de AK Parti'li başkan dönemi KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI BELLİ OLDU! MENEMEN'DE AK PARTİ'Lİ BAŞKAN DÖNEMİ

Başkanvekilliği için yapılan kura çekimine ise 'nin adayı , seçimde cam kavanoz içinde gerçekleştirilen kura çekiminin usule aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine, . İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti. Bu gelişme üzerine 4 Ocak Pazartesi günü, , başkan vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirildi. Ancak Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılamadı. Kura çekimi, 7 Ocak'a ertelendi. Son Belediye Meclisi toplantısında da CHP, iptal edilen kura çekiminin yenilenmesi için üst mahkemenin kararının beklenmesini istedi. AK Parti ise kura çekiminin yapılmasında ısrar etti. Sonuç alınamayınca kura çekimi ertelendi. bunun üzerine 12 Ocak'ta kura çekimi yapılmasını kararlaştırdı.

CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

'nin dün yapılan Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda yapılan yoklama sonucunda 16 meclis üyesinin toplantıya katıldığı tespit edildi. Bugün de meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 22'nci maddesi ve 'nin 10'ncu maddesi uyarınca belediye başkanvekili tarafından kura çekimi üçüncü kez ertelendi. Meclis, kura çekimi için bugün tekrar toplandı. Yapılan kura çekiminden 'nın adayı Aydın Pehlivan, başkanvekili olarak çıktı. Pehlivan, partililer tarafından belediye binası önünde coşkuyla karşılandı.

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