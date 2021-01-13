Kura çekimi sonuçları belli oldu! Menemen'de AK Parti'li başkan dönemi

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti. Bu gelişme üzerine 4 Ocak Pazartesi günü, Menemen Meclisi, başkan vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirildi. Ancak Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılamadı. Kura çekimi, 7 Ocak'a ertelendi. Son Belediye Meclisi toplantısında da CHP, iptal edilen kura çekiminin yenilenmesi için üst mahkemenin kararının beklenmesini istedi. AK Parti ise kura çekiminin yapılmasında ısrar etti. Sonuç alınamayınca kura çekimi ertelendi. İzmir Valiliği bunun üzerine 12 Ocak'ta kura çekimi yapılmasını kararlaştırdı.