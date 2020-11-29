CHP'li Menemen Belediyesi'ndeki vurgunda detaylar ortaya çıktı!

'ÜÇ GÜNDE BİTİRDİK'

Hürriyet'in haberine göre: Tüm iş 3 günde bitti. Her araba çıkışında her gün para verdik. Parayı arabada elden verdim. Herhangi bir fatura düzenlemedik. Belediye de bir fatura vermedi. Bize 'Daha satılacak hurdalar var, onları da alın' dediler. Ancak biz şaseli, kupalı araçlar olduğu için başımıza iş gelmesin diye reddettik. Ayrıca bu araçların envanterde kayıtlı olmadığını, bir sıkıntı olmayacağını söylediler."