Son dakika: CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı



31 MİLYON LİRALIK VURGUN

Bir usulsüzlük de çöp toplama işinde yaşandı. İddiaya göre Menemen Belediyesi, temizlik işlerinde kullanılmak üzere çöp araçları kiralama işlemini hukuka aykırı olarak gerçekleştirdi. Belediye 22 çöp kamyonunu 6 milyon TL'ye satın almak yerine kiralama yöntemini tercih etti. Böylece belediyenin kasasından 6 milyon lira yerine 45 aylığına 37 milyon TL çıktı. Böylece belediye 31 milyon lira zarara uğratıldı.

Aksoy'la ilgili suçlamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Aksoy, CHP Menemen İlçe Kongresinde yapmış olduğu konuşmada "Biz kim miyiz? Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz, biz kim miyiz? Biz Cirid'de Diyarbakır Cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz, biz kim miyiz? Biz 6 Mayıs 1972'de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz..." ifadelerini kullandı. Aksoy hakkında terör propagandası yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi.