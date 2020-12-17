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Mahkeme Menemen Belediyesi için kararını verdi! Kura seçimi yenilenecek

Son dakika haberi... 'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Başkanlığı kurası için mahkeme, iptal kararı verdi. Kura seçimi yenilenecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Mahkeme Menemen Belediyesi için kararını verdi! Kura seçimi yenilenecek

Menemen Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı kura için mahkeme iptal kararı verdi.

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi'ndeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekimi gerçekleşmiş, Belediye Başkan Vekilliği görevine kura ile Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti seçimin yasada belirtilen şekilde yapılmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kura seçimi yenilenecek.

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