BiP milyonlara güven aşıladı: Kasanın anahtarı sizde olacak

"EŞ-DOST NEREYE GEÇELİM DİYE SORUYOR"

Bir anda rüzgârı arkalarına aldıklarını söyleyen Murat Erkan, "Hem iletişim anlamında hem altyapı anlamında ciddi bir yoğunluk içindeyiz. Ekip olarak son birkaç gündür nerede yattığımızı bilmiyoruz. Elbette çok iyi bir rüzgâr yakaladık. Yakın çevremiz de olayı anlamaya çalışıyor. 'Ne oluyor, ne yapalım, nereye girelim, BiP güvenilir mi, yazışma gruplarımızı nereye taşıyalım' diye soruyor. Ben kurulduğu günden beri kullanıyorum. Kurum olarak da iletişimlerimizi bu platform üzerinden yapıyoruz" diye konuştu.

192 ÜLKEDE VARIZ

192 ülkede faaliyet gösteren BiP'in yurtdışında en fazla kullanıcısının olduğu pazar ise Avrupa. Türkiye'den sonra Almanya'nın geldiğini söyleyen Erkan, Fransa ve Ukrayna'dan da yoğun indirilme aldıklarını belirtti. Özellikle yurtdışında yaşayan Türklerin uygulamaya büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Erkan, "Şu anda Avrupa ve Ortadoğu'da ciddi bir talep var" dedi. Tercüme özelliğinden dolayı yabancıların BİP'e büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Erkan, "106 dilde anında tercüme yapıyoruz. Attığınız mesajları istediğiniz dilde karşı tarafa iletiliyor. Türkiye'de yaşayan yabancılar çok ilgili"diye konuştu.