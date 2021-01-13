13 Ocak 2021, Çarşamba
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Aziz Sancar'ın ağabeyi emekli paşa Kemal Sancar dolandırıldı

Türk bilim insanı Prof. Dr. ’ın emekli general ağabeyi , telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. İki dolandırıcı kıskıvrak yakalandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Aziz Sancar'ın ağabeyi emekli paşa Kemal Sancar dolandırıldı

Tele-dolandırıcıların son kurbanı Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın ağabeyi, emekli Tuğgeneral Kenan Sancar oldu. Ev telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan bir kişi, emekli paşaya, "Banka şifrenizi kopyalamışlar. Bankada paranızı tutmayın. Hemen çekin" dedi. Bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "Size yardımcı olacağız. Dediklerimizi yapın" diyerek paşayı bankaya yönlendirdi.



SON ANDA ŞÜPHELENDİ

Sancar bankadan 9 bin lira çekti. "Bankanın 100 metre ilerisinde yer alan benzincide bir servis aracı var. Parayı o aracın yanına bırakın" diyen dolandırıcıdan şüphelenen Sancar, parayı bırakmaktan vazgeçti. Vakit kaybetmeden eşi Nezihe Sancar'ı arayan paşa, çoktan geç kalmıştı. Aynı dakikalarda eve giderek kendilerini polis diye tanıtan çete üyeleri, kadını korkutarak açtırdıkları evdeki kasadan 50 bin lira değerinde ziynet alıp kaçmıştı.

HAPİSLERİ İSTENİYOR

Çiftin şikâyeti üzerine başlatılan çalışmada, kısa sürede şüpheli Ahmet A. (29) yakalandı. Karı kocanın teşhis ettiği Ahmet A. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle savcılık iddianamesi düzenlendi. Dolandırıcı, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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