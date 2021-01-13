13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başlandı!

Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başlandı!

Son dakika haberine göre, Yeni tip aşıları için üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
ABONE OL
Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başlandı!

aşı randevuları üzerinden verilmeye başladı. İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları , tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR DURUMDA

için (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

BAŞTA ÖNCELİKLİ GRUPLAR

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

E DEVLETTEN DE YAPILABİLECEK

MHRS sistemine Turkiye.gov.tr ya da mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı randevuları başladı! Detayları canlı yayında anlattı AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? KORONAVİRÜS AŞISI RANDEVULARI BAŞLADI! DETAYLARI CANLI YAYINDA ANLATTI

AŞI PROGRAMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HUZUREVLERİNDE KALANLAR İLK SIRADA

Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde koronavirüs aşı uygulama odaları hazır! O detay dikkat çekti BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ’NDE KORONAVİRÜS AŞI UYGULAMA ODALARI HAZIR! O DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Aşı takvimi İstanbul'da nasıl işleyecek? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber'de yanıtladı: İstanbul'da salgın kontrol altında AŞI TAKVİMİ İSTANBUL'DA NASIL İŞLEYECEK? İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU A HABER'DE YANITLADI: İSTANBUL'DA SALGIN KONTROL ALTINDA
Kanser hastaları koronavirüs aşısı olacak mı? Aşı güvenilir mi? KANSER HASTALARI KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK MI? AŞI GÜVENİLİR Mİ?
Hangi koronavirüs aşısı daha iyi | Aşı seçme şansımız olacak mı? Flaş yanıt HANGİ KORONAVİRÜS AŞISI DAHA İYİ | AŞI SEÇME ŞANSIMIZ OLACAK MI? FLAŞ YANIT
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA