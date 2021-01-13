Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başlandı!

Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başladı. İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.