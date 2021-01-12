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Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın bir vukuatı daha ortaya çıktı

Konya'da şiddete maruz kalan 'yı kurtarmak isterken katil olmuştu. 12,5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker'in şiddetten kurtardığı Dırla geçen aylarda eroin ile yakalanıp tutuklandı. Olayları bitmeyen Ayşe Dırla'nın yakalanmadan önce bıçaklı kavgaya karıştığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın bir vukuatı daha ortaya çıktı

Konya'da 'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle Özgür Duran'a müdahale eden , çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklamıştı. Olayın ardından tutuklanan Şeker 12,5 yıl hapis cezası aldı. Şeker'in kurtardığı Dırla geçen aylarda eroin ile yakalanıp tutuklanırken, Dırla'nın yakalanmadan önce bıçaklı kavgaya karıştığı ortaya çıktı.

Konya'da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, geçen yıl 5 Şubat akşamı teyzesinin evine giderken, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek istedi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 14 Ekim'de önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Ceza, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 12,5 yıla indirildi.

DIRLA 900 GRAM EROİNLE YAKALANIP TUTUKLANDI

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla ve dini nikahla birlikte yaşadığını öne sürdüğü Murat Hanlı, 29 Ekim'de yanlarında 900 gram eroinle yakalanmaları sonucu mahkemece tutuklandı. Dırla, mahkemedeki ifadesinde, "Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucuyu kullanmak için aldı. O gün akşam eve paketle geldi. Ben de görünce kızdım. Tekrar uyuşturucu bağımlısı olmasını istemiyordum. Geri götürmek istedik. Uyuşturucuyu aldığımız mahalleye geldiğimizde polis bizi yakaladı" dedi.

YAKALANMADAN 4 GÜN ÖNCE 1 KİŞİNİN BIÇAKLANDIĞI KAVGAYA KARIŞMIŞ

Ayşe Dırla'nın, Murat Hanlı ile birlikte uyuşturucuyla yakalanmadan 4 gün önce de merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Hanlı'nın kardeşi Ş.D.'nin, aralarında husumet olan Muhammed Delibaş (31), Eyüp Delibaş (20) ve Fatih Delibaş (18) ile kavga ettiği, bu sırada Fatih Delibaş'ı bıçakladığı belirlendi.

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