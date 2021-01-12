Kılıçdaroğlu haddini iyice aştı! 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesinden sonra bir skandal daha

HAKARETLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ

CHP lideri, "Bir de tazminat davası 1 milyon liralık açmış, neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü." ifadeleriyle hakaretlerine bir yenisini daha ekledi.