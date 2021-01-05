Ankara'da kadına şiddet davasında verilen karar Kadir Şeker davasına emsal olacak!

Yargıtay, müvekkillerimin kadını korumaya yönelik eylemini meşru bulmuş, bir görev olarak nitelendirmiş, kadına şiddeti önlemek amacı olarak müdahale edildiğini kabul etmiştir. Bu nedenle haksız tahrikin uygulanması koşulları olmadığına hükmetmiştir. Bu emsal nitelikteki karar Konya'da Lise öğrencisi Kadir Şeker'in yargılandığı davaya da örnek teşkil edeceğini değerlendiriyorum

Yargıtay, şiddeti önlemeye çalışanların müdahalesinin haksız tahrik sayılamayacağına hükmederek kararı bozdu. Dosyanın avukatı Senem Doğanoğlu ise verilen kararının lise öğrencisi Kadir Şeker'in davasına emsal teşkil edeceğini savundu.

Dosyaya göre, 13 Şubat 2011 günü, Sedat K., kahvede alkol alarak oyun oynuyordu. Kendisine haber verilmesi üzerine Cennet K., kahveye gelerek eşini eve götürmek istedi. Ancak Sedat K. gelmek istemedi. İki eş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sedat K., sokak ortasında eşine şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada o dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Hakan Mertcan ve Cenk Yiğiter, araya girerek darp edilen kadını kurtarmaya çalıştı.