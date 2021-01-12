İstanbul'a 4 gün boyunca kar yağacak! Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ve Manisa ile Kütahya'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülmesi; rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı