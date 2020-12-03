Kadir Şeker olay anını arkadaşına anlattı: Kadın acı acı bağırdı öylece çekip gidemezdim

'ÖYLECE ÇEKİP GİDEMEZDİM, DERKEN GÖZLERİ DOLDU'

Cezaevinde görüşmelerinde Kadir'in yorgun ve durgun olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Ben ona dışarıda olanlardan, yakın arkadaşlarımızın durumlarından bahsettim. Kadir biraz yorgun ve durgun görünüyordu. Malum Kadir'in bitmek bilmeyen bir karantina süreci oldu. 20 gün Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kaldı, 15 gün de yeni nakledildiği Akşehir Kapalı Cezaevi'nde hücrede karantinada kalmak zorunda kaldı. Bu onu belli ki çok yıpratmıştı. Az da olsa olay gününden bahsetmeye çalıştı. Kadının acı, acı bağırdığını, dayanamadığını söyledi. Öylece çekip gidemezdim derken gözleri doldu, ağlamaklı oldu. Kadir de biliyor ki Kadir'in tek suçu insani ve vicdani bir davranış sergilemiş olması. Gerçekten yardıma muhtaç birine yardıma koşmanın mükafatı bu olmamalı. Kadir zaten içerisinde bulunduğu durum yeterince zor değilmiş gibi, bir de şu an üzerine atılan iftiralarla karşı karşıya."