WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi hakkında flaş açıklama! Sömürü teknoloji üzerinden yapılıyor

Facebook'un, 2014 yılından beri WhatsApp'ı bünyesinde bulundurduğunu ve kullanıcılara şimdiye kadar Facebook ile veri paylaşmaktan vazgeçme seçeneği sunulduğunu hatırlatan Kalsın, "Ancak şimdi kullanıcılara Facebook'un kişisel verilerine erişim izni vermeleri için bir çeşit baskı yapıyor. Güncellemeyi kabul eden kullanıcılar artık iletişim numarası, konumu, sohbetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok veriyi Facebook ile paylaşmayı kabul edecek ve eğer güncellemeyi kabul etmezlerse hesapları kendilerinden alınacak. Özetle bu güncelleme ile kullanıcılar, mesajlaşma servisini kullanmaya devam etmek istiyorlarsa verilerinin ihlalini kabul etmeye yasa dışı bir şekilde zorlanıyor." şeklinde konuştu.