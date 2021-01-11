Adana’da 'Eşimi vurdum' diye ihbarda bulunan eski koca polisi alarma geçirdi!

Ergin, bakkaldan eve geldiğinde eski eşinin koridorda oturduğunu gördüğünü, bu nedenle korkup diğer kapıdan içeri girdiğini, bir süre sonra da polislerin geldiğini belirterek, "Ben bundan 2 yıl önce boşandım, biraz ileride oturuyor. Böyle zaman zaman geliyor. Çok korkuyorum" dedi.