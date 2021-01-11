"SUNGUR'UN ENVANTERE GİRMESİ İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ"

İsmail Demir, portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilecek Sungur Hava Savunma Sistemi'nin envantere girmesi için de son aşamaya geldiklerini bildirdi.

İlk milli gemi savar füzesi ATMACA'nın testlerinde sona geldiklerini ve envantere alma sürecine başladıklarını ifade eden Demir, "TRG-230 Füze Sistemi'ne lazer arayıcı başlık entegre edilerek, İHA ve SİHA'ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek şekilde TRLG-230 Füze Sistemi'ni geliştirdik. Roket ve füze sistemlerinde kullanılan patlayıcılarda yurt dışı bağımlılığını azaltacak ROKETSAN bünyesinde Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi'ni hizmete aldık." dedi.

Demir, terörle mücadele en önemli tehditlerden biri olan el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mücadele kapsamında farklı teknik özelliklerde araç, sırt ve çanta tipi karıştırıcı ve köreltici sistemlerin teslimatlarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, özellikle geçen yıl ilk kez kullanıma sunulan makineli tüfekler için kesintisiz atış imkanı sağlayan taşınabilir mühimmat sistemleri ve ergonomik el bombası ekipmanlarının, gerek pratik gerek yerli-milli olması açısından önemli olduğunu anlattı.

Envanterdeki FIRAT M60T ve Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonuna hız verdiklerini de dile getiren Demir, ülkede bir ilk olacak yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ları, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini söyledi.

RADAR, HABERLEŞME VE GÖRÜNTÜLEMEDE MİLLİ SİSTEMLER

Demir, elektronik harp, radar, haberleşme, görüntüleme gibi unsurları yerli ve milli olarak karşılamak amacıyla başlatılan çeşitli projeleri de geçen yıl tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"F-16 uçaklarımıza Milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi entegre ettik. SİHA'larımızda kullandığımız ve geçtiğimiz yıl açık şekilde ambargoya maruz kaldığımız CATS kameralarımızı seri üretime geçirdik, gelişmiş versiyonuna başladık. Ar-Ge projeleri kapsamında, katmanlı imalat, malzeme, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektro optik, yapay zeka ve otonomi, geniş bant mobil haberleşme ve harp sistemleri, enerjik malzemeler, KBRN ve RF teknolojileri konularında çeşitli seviyelerde teknoloji çalışmalarına devam ettik. Ülkemizde ilk kez Siber Güvenlik Haftası düzenlenerek, yerli-milli siber güvenliğin önemini en üst düzeyde ele aldık. Savunma sanayimizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacı için oluşturduğumuz Vizyoner Genç, Savunma Sanayii Akademi ve Roboik gibi platformlar ve paydaşı olduğumuz TEKNOFEST ile gençlerimizin bu alana duyduğu ilginin artmasına destek olduk."

"SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ TECRÜBE SAĞLIK SEKTÖRÜNE AKTARILDI"

Savunma sanayisinde edindikleri tecrübeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörüne de aktardıklarını hatırlatan Demir, "İhtiyaç duyulan alanlarda yeni Ar-Ge projeleri başlattık, mevcut projeleri hızlandırdık. Yerli solunum cihazı hayata geçirildi. İlk yerli MR cihazı, mobil dijital röntgen cihazı, milli kalp akciğer pompası, otomatik harici defibrilatör cihazının daha gelişmiş versiyonu gibi çalışmalar hızlandı." dedi.

Demir, "dual-use" olarak bilinen teknolojilerin hem askeri hem sivil amaçlı olarak çift yönlü kullanılmasına dair çeşitli projelere hız verdiklerini ifade ederek, dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerini yerli imkanlarla üretmeyi amaçladıkları Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi'ni Ticaret Bakanlığı için başlattıklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için yürütülen Elektronik Beton İzleme Sistemi Projesi kapsamında teslimatları gerçekleştirdiklerini belirten Demir, TBMM Oylama Sistemi Projesi'nde ilk fazı bitirdiklerini ve Yüksek Seçim Kurulu için Veri Merkezi Projesi'ni başlattıklarını bildirdi.