PKK'nın hafıza kartından HDP'li Belediyenin İmar Müdürü Metin Karaman çıktı

Diyarbakır Lice İlçesi Yalımlı Köyünde 3 ay önce düzenlenen hava harekâtında öldürülen terör örgütünün sözde Özel güç sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde şifrenelerek gizlenmiş hafıza kartı bulundu. Çözümü yapılan kartta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Metin Karaman'a ait fotoğraf ve sicil bilgilerini içeren dokümanlar bulundu. Dokümanda, Karaman'ın 2013 yılında örgüte katıldığı ve kendisine Azad Amed kod adı verildiği, alt yapı, keşif ve istihbarat biriminde görevlendirildikten sonra sivil olarak şehir merkezine gönderildiği bilgisi yer aldı.

BOMBA SİLAH EĞİTİMİ ALMIŞ

Karaman'ın örgüte verdiği özgeçmiş ve sicil bilgilerinde, "Legal ve illegal alanda bulunur. Aldığı silah eğitimleri keleş, tabanca, el bombası. Molotof eyleminde var. İdeolojik eğitimi var. Görevi sivil çalışan, alt yapı keşif ve istihbarat" bilgisi ile cep telefonu numarası yazdığı tespit edildi. Hafıza kartında ayrıca Karaman'ın kırsal alanda silah eğitimi alırken çektirdiği terörist kıyafetli fotoğrafları da bulundu. Gözaltına alınan Karaman tutuklandı.

'KOMPLO, MONTAJ' DEDİ

Savcı tarafından sorgulanan Metin Karaman, "Belediyede İmar Müdürüyken İçişleri Bakanı oluruyla gerekçe gösterilmeden KHK ile ihraç edildim. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Surlar ve Hevsel bahçeleri alan yönetim sorumlusuydum. Bana gayri resmi iş yaptırmak isteyen birçok müteahhit oldu. Bunu yapmadığım için art niyetli kişiler benim sicil bilgilerimi terör örgütüne vermiş olabilir. Silah eğitimi almadım, kod isim kullanmadım" dedi. Savcının, "terörist kıyafetiyle kırsal alanda çekilen fotoğraflarla" ilgili sorusuna ise, "Fotoğrafın yüz kısmı bana ait olabilir; ancak ben örgüt kıyafetiyle fotoğraf çektirmedim. Montaj yapılmış" iddiasında bulundu.

HTS BİLGİLERİ FOYASINI ÇIKARDI

Lice'ye hiç gitmediğini, örgüte katılan Osman Seydaoğlu diye birini de tanımadığını iddia eden Metin Karaman'ın örgüt üyesi Seydaoğlu ile kendi adına kayıtlı cep telefonundan 324 arama, aranma, mesaj alma ve mesaj atma kaydının bulunduğu tespit edildi. Karaman'ın 10 yıl hapisle cezalandırılması istendi. İmar Müdürü Karaman 4 Ekim'de belediyeden ihraç edilirken, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Şehir Plancıları Odası 6 Ekim'de basın açıklaması yaparak Karaman'ın ihracını protesto etmişti.