04 Ocak 2021, Pazartesi
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Millet İttifakı'nda HDP krizi! Demokrat Parti son noktayı koydu

, CHP ve 'nin HDP ile olan yakınlıklarının artmasından dolayı isyan etti. Seçimlerde Millet İttifakına 0,72'lik bir oy kazandıran Demokrat Parti, ittifaktan çekilmek için harekete geçti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Millet İttifakı'nda HDP krizi! Demokrat Parti son noktayı koydu

Cumhuriyet Halk Partisi ve 'nin başı çektiği HDP'ye her fırsatta destek veren 'nın küçük ortaklarından olan Millet İttifakı'nda kriz çıkardı.

İTTİFAKTAN ÇIKIYOR

Demokrat Parti yöneticileri, 2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'yle birlikte yer aldığı Millet İttifakı'ndan ayrılma kararı aldı.

HDP DESTEĞİ İTTİFAĞI KARIŞTIRDI

Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmaya iten olayın ise HDP'ye verilen desteğin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle HDP'nin kapatılmasının konuşulduğu şu günlerde HDP'ye verilen desteğin Demokrat Parti'yi rahatsız ettiği siyaset kulislerinde konuşulan konulardan biri.

DİYARBAKIR ANNELERİ ZİYARET EDİLECEK

Demokrat Parti yöneticileri bu bağlamda salı günü önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. DP'liler Diyarbakır'a giderek HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak isteyen anneleri ziyaret edecek.

SON SEÇİMDE YÜZDE 0,72 OY ALDI

Millet İttifakı'nın küçük ortağı olan ve bundan sonra yoluna tek başına devam edecek olan Demokrat Parti, 2019 yılındaki son yerel seçimlerde Türkiye geneli yüzde 0,72 oy aldı.

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