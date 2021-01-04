Millet İttifakı'nda HDP krizi! Demokrat Parti son noktayı koydu
Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile olan yakınlıklarının artmasından dolayı isyan etti. Seçimlerde Millet İttifakına 0,72'lik bir oy kazandıran Demokrat Parti, ittifaktan çekilmek için harekete geçti.
Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başı çektiği HDP'ye her fırsatta destek veren Millet İttifakı'nın küçük ortaklarından olan Demokrat Parti Millet İttifakı'nda kriz çıkardı.
İTTİFAKTAN ÇIKIYOR
Demokrat Parti yöneticileri, 2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'yle birlikte yer aldığı Millet İttifakı'ndan ayrılma kararı aldı.
HDP DESTEĞİ İTTİFAĞI KARIŞTIRDI
Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmaya iten olayın ise HDP'ye verilen desteğin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle HDP'nin kapatılmasının konuşulduğu şu günlerde HDP'ye verilen desteğin Demokrat Parti'yi rahatsız ettiği siyaset kulislerinde konuşulan konulardan biri.
DİYARBAKIR ANNELERİ ZİYARET EDİLECEK
Demokrat Parti yöneticileri bu bağlamda salı günü önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. DP'liler Diyarbakır'a giderek HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak isteyen anneleri ziyaret edecek.
SON SEÇİMDE YÜZDE 0,72 OY ALDI
Millet İttifakı'nın küçük ortağı olan ve bundan sonra yoluna tek başına devam edecek olan Demokrat Parti, 2019 yılındaki son yerel seçimlerde Türkiye geneli yüzde 0,72 oy aldı.