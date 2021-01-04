Millet İttifakı'nda HDP krizi! Demokrat Parti son noktayı koydu

HDP DESTEĞİ İTTİFAĞI KARIŞTIRDI

Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmaya iten olayın ise HDP'ye verilen desteğin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle HDP'nin kapatılmasının konuşulduğu şu günlerde HDP'ye verilen desteğin Demokrat Parti'yi rahatsız ettiği siyaset kulislerinde konuşulan konulardan biri.