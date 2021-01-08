Rüşvet skandalından tutuklanan CHP’li Kadir Aydar’ın halası ve yengesinden gizli tanığa korkunç saldırı

YERE YATIRILIP DARP EDİLDİ

CHP üyesi olan ve üç ay önce partisinden istifa eden ev kadını Suzan Çetin, Burhaniye Mahallesi'ndeki ekmek almak için evinden çıktı. İddiaya göre tutuklanan eski başkan Kadir Aydar'ın amcasının eşi Ayşegül Aydar ile halası Deniz Aydar, Suzan Çetin'i sokakta karşılaştı. Daha önceden birbirlerini tanıyan iki taraf selamlaştı. Ancak Ayşegül ve Deniz Aydar, Çetin'e saldırdı. İki saldırgan tarafından yere yatırılıp darp edilen Suzan Çetin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Başından aldığı darbeler sonucu fenalaşan Çetin hastaneye kaldırıldı. Suzan Çetin'in şikayetçi olduğu iki kadın gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde ifadeleri alınan Ayşegül ve Deniz Aydar daha sonra serbest kaldı.

Deniz Aydar - Ayşegül Aydar