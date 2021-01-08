Hakkarili gencin azmi sınır tanımadı!

Köyde okuyan öğrencilerin de evinin yakına gelerek, uzaktan eğitim derslerini bu sayede rahatlıkla takip edebildiklerini anlatan Emrah Yardımcı, "Evin içine de Wi-Fi cihazı bıraktım. Sonra 'Bunu etrafa nasıl dağıtabilirim' diye düşündüm. Bunları kullanarak evin tamamına GSM vericisi sağladım. Köyün öğrencileri de evimizin yakınına gelip internete bağlanabiliyorlar" dedi.