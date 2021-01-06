HDP ve CHP'nin teröristleri örgütleyerek başlattığı Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek verdi

Öğrencisi ile öğretim üyesi ile mezunları ile üniversite Saray'dan yapılan böylesi bir atamaya karşı tepki gösterdi. Özerk üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olmasının vazgeçilmez olduğunu ilan ettiler. Bu demokratik tepki polis baskısıyla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Boğaziçi Üniversitesindeki öğrenci tepkileri polis şiddetiyle bastırılmaya çalışıldı. 4 Ocak günü salgına rağmen öğrencilerin kayyım atamasını protesto etmek için üniversitede toplanması üzerine öğrencilere polis saldırdı, gözaltılar oldu. 5 Ocak sabahı İstanbul'da 13 ilçede evlere baskın yapılıp 28 öğrenci gözaltına alındı. Öğretim üyeleri Rektörlük devir teslim işlemi yapıldığı sırada cübbeleriyle Rektörlük binası önünde toplanıp, binaya sırtlarını dönerek durumu protesto ettiler, öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ettiler. Üniversite biat etmiyor. Protestolar bitmedi, devam ediyor.

Üniversite fikrini ve değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamaya karşı direnen Boğaziçi öğrencisi, öğretim üyesi ve tüm çalışanlarının yanındayız. Halkların Demokratik Partisi olarak bu mücadeleyi destekliyor, gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.