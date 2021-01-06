HDP ve CHP'nin teröristleri örgütleyerek başlattığı Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek verdi
CHP'nin organize ederek devleti ve polisi hedef aldırdığı Boğaziçi Üniversitesi olaylarına HDP'den destek geldi. HDP, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun örgütlediği terör bağlantılı kişileri savundu. Yeni bir Kobani olaylarına imza atmaya çalışan HDP, "Protestolar bitmedi, devam ediyor" açıklamasıyla kışkırtıcılığını sürdürdü.
CHP'nin Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapmaları için örgütlediği grup önce polislere saldırdı daha sonra terör sloganları attı. Gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'sinin üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduğu ortaya çıktı.
KİMLERE HİZMET ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
CHP'nin desteğiyle eylem güzellemesi altında devleti ve Türk polisini hedef alanların kimlikleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 15 kişinin içinde MLKP'den diğer örgütlere kadar birçok terör kaydı olduğunu duyurdu.
CHP ÖRGÜTLEDİ DEVLET HEDEF GÖSTERİLDİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun örgütlediği gençler Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yaptı. Ancak eylemdekilerin çoğunluğunun öğrenci olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.
CHP tarafından örgütlenenlerin hedefinde polis ve devlet vardı. Eylem için toplananlar "Katil polis" ve "Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden" şeklinde terör sloganları attı.
ŞİMDİ DE HDP DAHİL OLDU
CHP'nin ittifak ortağı CHP, terör provokasyonlarının yapıldığı eylemlere destek verdi. CHP'nin organize ettiği eylemler hakkında açıklama yapan HDP, "Kayyıma karşı direnen öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız" açıklamasında bulundu.
HDP tarafından yapılan açıklamada "Protestolar bitmedi, devam ediyor." ifadeleri dikkat çekti.
İŞTE HDP'NİN SKANDAL AÇIKLAMASI
HDP Eğitim Politikaları, Spor, Kültür ve Sanat Komisyonu Eşsözcüsü Ender Öndeş'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Üniversiteler esas olarak insan-toplum-doğa yararına hakikat arayıcılığı yaparlar. Hakikat arayıcılığı özerk bir yapıyı ve özgür bir iklimi, demokratik bir anlayışın hâkimiyetini gerektirir. Kimler tarafından yönetileceğinin üniversitenin kendisi ve tüm bileşenleri tarafından karar verilmesi demek olan özerklik ilkesinin hayata geçirilmesi, özgürce bilim yapılacak, araştırma yapılacak bir kültürün yaratılması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.
Günümüz Türkiye'sinde ise üniversite fikriyatı ve kurumsal yapısı ağır bir saldırı altındadır. İktidarda olan tekçi zihniyet uzun bir zamandır üniversiteleri kendisine bağlı bir alan olarak yeniden inşa etmeyi hedef olarak önüne koymuş durumdadır. Bu saldırı çok yönlüdür. Son örneği kamuoyu tarafından yakından takip edilen rektör atamaları ile karşımıza çıkmıştır. Boğaziçi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi bileşenleri 2021 yılının ilk gününe öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve diğer üniversite çalışanlarının hiçbirinin görüşü alınmadan Saray'dan atanan rektörler haberiyle uyandı.
Öğrencisi ile öğretim üyesi ile mezunları ile üniversite Saray'dan yapılan böylesi bir atamaya karşı tepki gösterdi. Özerk üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olmasının vazgeçilmez olduğunu ilan ettiler. Bu demokratik tepki polis baskısıyla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Boğaziçi Üniversitesindeki öğrenci tepkileri polis şiddetiyle bastırılmaya çalışıldı. 4 Ocak günü salgına rağmen öğrencilerin kayyım atamasını protesto etmek için üniversitede toplanması üzerine öğrencilere polis saldırdı, gözaltılar oldu. 5 Ocak sabahı İstanbul'da 13 ilçede evlere baskın yapılıp 28 öğrenci gözaltına alındı. Öğretim üyeleri Rektörlük devir teslim işlemi yapıldığı sırada cübbeleriyle Rektörlük binası önünde toplanıp, binaya sırtlarını dönerek durumu protesto ettiler, öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ettiler. Üniversite biat etmiyor. Protestolar bitmedi, devam ediyor.
Üniversite fikrini ve değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamaya karşı direnen Boğaziçi öğrencisi, öğretim üyesi ve tüm çalışanlarının yanındayız. Halkların Demokratik Partisi olarak bu mücadeleyi destekliyor, gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.