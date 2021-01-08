Tanık S.B. de Emine Ayna ile ilgili, "Bu şahıs, o dönem KCK/TM (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu/Türkiye Meclisi) çatısı altında KJA isimli sözde kadın yapılanması içinde faaliyet yürüten, kadro olarak tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarındandır. Sonrasında Diyarbakır'dan milletvekili seçildiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık S.B, eski HDP'liler Sebahat Tuncel ile Aysel Tuğluk'u Diyarbakır'da gördüğünü kaydederek, bu kişilerin de "KCK/TM bünyesinde o dönemki ismi KJA olan sözde kadın yapılanması içinde kadro olarak tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından" olduklarını belirtti.