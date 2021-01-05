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Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Katil polis' sloganları atan Boğaziçi'ndeki provokatörlere sert tepki

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ," Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü." dedi. İsmai Çataklı, "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Çataklı, 'nde gözaltına alınan 17 kişiden yalnızca ikisinin üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduğunu söyledi. Çataklı, 15 kişinin içinde 'den diğer örgütlere kadar birçok terör kaydı olduğunu duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Katil polis' sloganları atan Boğaziçi'ndeki provokatörlere sert tepki

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü , yeni tip koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı. Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"POLİSE KATİL DENİLMESİNİ BİZ KABUL ETMEYİZ"
'nde yaşanan olaylara da değinen Çataklı, şunları söyledi: "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir."

"SADECE 2'Sİ BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİSİ, İÇLERİNDE TERÖR KAYDI OLANLAR VAR"
Provokasyonu gözler önüne seren bilgiler veren Çataklı, gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'sinin Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade etti.

Çataklı, "An itibariyle 17 gözaltı vardı. Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınan 17 kişi arasında MLKP dahil örgütsel kaydı olanlar da var" diye konuştu.

'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi.

Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Diğer kişilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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