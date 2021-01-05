İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı. Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir" ifadelerini kullandı.