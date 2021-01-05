Türkiye'ye yerli ve milli insansız kara aracı BAYBARS'tan müjde! Gözler BAYBARS'ta...

360 derece hareket kabiliyetli olan BAYBARS kara aracı olarak tasarlansa da Amfibik yani suda hareket etme özelliği de vardır. BAYBARS, 7kg ağırlığı ile taşınabilirliği kolay bir insansız kara aracıdır. Hafif olmasına karşın 4 elektrikli motora sahip olan BAYBARS, kesintisiz 180 dakika boyunca görevini icra edebilmektedir. Ayrıca elektrikli olması sayesinde çok düşük termal iz özellikleri göstermektedir.