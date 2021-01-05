Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırıp PKK sloganı atanlar kimler? Boğaziçili öğrenci her şeyi anlattı
CHP'nin darbe imalarının ardından üniversitelileri örgütlemek için Canan Kaftancıoğlu'nun görevlendirilmesinin ardından ilk olay Boğaziçi Üniversitesi'nde çıktı. Emniyet güçlerine yapılan saldırının altındaki gerçekler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tarafından gözler önüne serildi. PKK sloganlarını kimler attı? Güvenlik güçlerine kimler saldırdı?
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yeni rektör Melih Bulu'ya karşı yaptıkları eylem kontrolden çıktı. Emniyet güçlerinin saldırı altında kaldığı, PKK slognlarının atıldığı gösteride yaşananları olaylara tanık olan bir öğrenci Twitter hesabından aktardı.
BOĞAZİÇİ'NDE NELER YAŞANDI?
CHP'nin darbe imalarının ardından partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üniversiteleri ayaklandırmak için seçildi. Üniversiteli öğrencilerin içine yerleştirdikleri provokatörleriyle eylemlere hazırlık yapanlar, Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırdı.
Rektör Melih Bulu'nun atanmasının ardından eyleme başlayan öğrenciler, PKK slonganları attı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda polislere saldıranlar, "Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden" ve "Katil polis üniversiteden defol" sloganları atmıştı.
PKK SLOGANLARI ATANLAR KİMLER?
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan bir öğrenci Twitter hesabından yaşananları anlattı.
"Boğaziçi polarlı ama muhtemelen Boğaziçili olmayan bir kişi güvenliğe kafa attığı için gözaltına alındı. Öğrencilerin arasına karışamayan ve PKK sloganları atan kitleye polis müdahalesi gerçekleşti. Koordineli bir eylem yürütülmeye çalışılırken bir yandan da politik devrimcilik yapma peşinde olanlar var.
Kimliği olanlar güney kampüse girip rektörlüğe giderek slogan attılar. Halk TV, KRT TV ve Tele1'de canlı yayın yapıldı. Canan Kaftancıoğlu da eylemde yer aldı. Basın açıklaması kısmında üniversitemizin öğrencilerinden çok başka üniversite öğrencileri konuştular.
Olayları hala anlamayanlar olduğu için bir açıklama yapayım. Bugün rektörün olduğu kampüse sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri alındı. Boğaziçili olmayan kışkırtma hedefindeki kitle içeriye girmek için polislere saldırdılar. Bunun üzerine polis araç giriş kapısını kelepçeledi ve saldırgan provokatörlere gaz kullandı.
"ÜNİVERSİTEDEN OLMAYAN TERÖRİSTLER VARDI"
Yani bir grup terörist, bir grup Boğaziçi öğrencisinin düzenlediği eylemi trollediler. Ben polisimizin ne kadar alttan aldığını açıkça hissettim. Zaten polisin kötü niyeti olsa ikinci saatin sonunda değil basın açıklamasının başında müdahale ederlerdi. Kısacası, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri terörist değildir ama bugünkü eylemde kendini Boğaziçili göstermeye çalışan teröristler de vardı.
EYLEMCİLER POLİSLERE VURANLARIN BAŞKALARI OLDUĞUNU SAVUNDU
Nitekim gruplara "güvenliğe biri vurmuş, adamlar görevini yapıyor kendinize gelin" yazdım sabah. "Biz vurmadık vuranlar dışarıdandır çıkışta özür dilemeliyiz" diyen öğrenciler oldu. Ben de Boğaziçi'liyim; bir insan Katil Polis diyorsa en adi şerefsizdir. Teröristlere, ahlaksızlara ve katillerden taraf olanlara karşı tabii ki polisimin yanındayım.