Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırıp PKK sloganı atanlar kimler? Boğaziçili öğrenci her şeyi anlattı

"ÜNİVERSİTEDEN OLMAYAN TERÖRİSTLER VARDI"

Yani bir grup terörist, bir grup Boğaziçi öğrencisinin düzenlediği eylemi trollediler. Ben polisimizin ne kadar alttan aldığını açıkça hissettim. Zaten polisin kötü niyeti olsa ikinci saatin sonunda değil basın açıklamasının başında müdahale ederlerdi. Kısacası, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri terörist değildir ama bugünkü eylemde kendini Boğaziçili göstermeye çalışan teröristler de vardı.