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Boğaziçi'ndeki provokatörlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek! FETÖ’yle suçlanan Buğra Kavuncu’dan skandal çıkış!

'ne rektör olarak atanan 'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP, ve 'den destek geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı , “katil polis” sloganları atanlara “Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz” diyerek destek verirken, eylemcilerin yanına giden CHP İstanbul İl Başkanı “örgütlü dayanışma” vurgusu yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı , olaylarına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek” dedi. HDP’den de “Sesiniz sesimiz” ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Boğaziçi'ndeki provokatörlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek! FETÖ’yle suçlanan Buğra Kavuncu’dan skandal çıkış!

Başkan Erdoğan tarafından 'ne rektör olarak atanan 'ya karşı düzenlenene eylemde, Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yapmıştı.


Eylem esnasında polislere saldıran isimlerin de, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında, terör örgütlerine verdikleri desteğe dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Terör örgütlerinin propaganda alanına dönüşen eylemlere, , CHP ve 'den destek geldi.

CHP'LİLERDEN "ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA" VURGUSU
CHP İstanbul İl Başkanı ve beraberindeki CHP'li isimler, 'darbe' imalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlere desteğe giderek "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı.

"GEZİ'DEKİ GİBİ ARTARAK SÜRECEK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı de, terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe vandallığına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ KAVUNCU'DAN DESTEK TWEETİ
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı , Boğaziçi Üniversitesi önünde "katil polis" sloganları atanlara "Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz" diyerek destek mesajı paylaştı.

HDP'DEN "SESİNİZ SESİMİZ" AÇIKLAMASI
HDP'nin resmi sosyal medya hesabından, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek paylaşımı yapıldı. Mesajda, "Boğaziçi öğrencileri geleceğine, demokrasiye, hukuka sahip çıkıyor, kayyımı ve dayatmayı reddediyor. Bu itiraz olduğu sürece faşizm bu topraklarda yaşayamayacak. Sesiniz sesimiz, itirazınız itirazımızdır" denildi.

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