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Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin CHP'li Süleyman Girgin hakkında suç duyurusunda bulunacak!

’da  tarafından canice öldürülen üniversite öğrencisi  cinayetinin ardından acılı baba ’e ’li bir isim tarafından davadan vazgeçmesi konusunda bir teklif geldiği ortaya çıkmıştı. Sıddık Gültekin ahlaksız teklifte bulunan CHP’li ismin  olduğunu canlı yayında açıkladı. Konuyla ilgili flaş bir açıklamada daha bulunan Sıddık Gültekin, Süleyman Girgin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin CHP'li Süleyman Girgin hakkında suç duyurusunda bulunacak!

Milletvekili , üniversite öğrencisi 'in vahşice öldürülmesinin ardından baba 'e telefon açarak 'davadan vazgeç' dediği iddia edilmişti. İddia ardından CHP'li vekil bugün acılı baba hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Konuyla ilgili açıklama yapan Sıddık Gültekin flaş bir hamlede bulunacağını açıkladı. Baba Gültekin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan CHP'li vekili savcılığa şikayet edeceğini kaydetti.

Sıddık Gültekin açıklamasında şunları söyledi:

"Ben kızımın davasıyla ve acımla uğraşıyorum, onlar beni başka bir yere çekmeye çalışıyorlar. Dün CHP kadın kolları genel başkanı ve CHP'liler davaya gelip destek veriyor, adliye önünde basına destek açıklaması yapıyor.



BU NASIL BİR İKİ YÜZLÜLÜKTÜR?
Bugün Süleyman Girgin isimli milletvekili beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Benim söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. Olaydan sonra beni bizatihi Sayın Kılıçdaroğlu aradı, taziye dileklerini iletti, Allah kendisinden razı olsun, yine CHP'li milletvekililleri ve partili aradı, taziye dileklerini iletti, ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum.



SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMI DOĞRUDUR
Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim. Onu Allah'a havale ediyorum. Lütfen beni artık rahat bırakın, artık acılı bir baba olarak kızımın davasıyla ilgilenmek istiyorum."

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