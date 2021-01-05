Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin CHP'li Süleyman Girgin hakkında suç duyurusunda bulunacak!





BU NASIL BİR İKİ YÜZLÜLÜKTÜR?

Bugün Süleyman Girgin isimli milletvekili beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Benim söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. Olaydan sonra beni bizatihi Sayın Kılıçdaroğlu aradı, taziye dileklerini iletti, Allah kendisinden razı olsun, yine CHP'li milletvekililleri ve partili aradı, taziye dileklerini iletti, ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum.