Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin, CHP'li Süleyman Girgin'in davadan vazgeçmeleri için baskı yaptığını canlı yayında açıkladı. Pınar Gültekin'in babasından canlı yayında şok sözler: CHP'li Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi. Geri adım atmayacaklarını belirten acılı baba, "Davadan vazgeçmeyeceğim" dedi.

AHLAKSIZ TEKLİFİ YAPAN CHP'Lİ...

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği CHP Muğla Milletvekilinin Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Acılı baba Pınar'ın avukatı hukuk bürosunda kameralar karşısına geçti. Sıddık Gültekin, elindeki telefon ile Süleyman Girgin'in fotoğrafını gösterdi, "Taziye dileğinde bulundu. 'Davadan vazgeçin' dedi. Konuşma 1.5 - 2 dakika sürdü" dedi.

KATİLİN ANNESİ CHP TEŞKİLATINDAN

Acılı baba, Cemal Metin Avcı'nın annesine dikkatleri çekti. Annenin CHP Muğla Teşkilatı'nda önemli bir isim olduğunu ifade etti.

"CHP OLAYLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTEN BİR YAPI..."

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için baskı yapan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu açıkladı.

Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de, "Bugün bakıyoruz CHP taciz ve tecavüz olaylarının üstünü kapatmaya çalışan bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten vahim bir durum." şeklinde konuştu.