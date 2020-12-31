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Son dakika: Pınar Gültekin'in babası canlı yayında ahlaksız teklifte bulunan CHP'li vekilin ismini açıkladı

Son dakika haberleri... 'in babası canlı yayında kendisine davadan vazgeçmesi için baskı yapan ismini Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Acılı baba Gültekin, "CHP'li Süleyman Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin, CHP'li Süleyman Girgin'in davadan vazgeçmeleri için baskı yaptığını canlı yayında açıkladı. Pınar Gültekin'in babasından canlı yayında şok sözler: CHP'li Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi. Geri adım atmayacaklarını belirten acılı baba, "Davadan vazgeçmeyeceğim" dedi.

AHLAKSIZ TEKLİFİ YAPAN CHP'Lİ...

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği CHP Muğla Milletvekilinin Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Acılı baba Pınar'ın avukatı hukuk bürosunda kameralar karşısına geçti. Sıddık Gültekin, elindeki telefon ile Süleyman Girgin'in fotoğrafını gösterdi, "Taziye dileğinde bulundu. 'Davadan vazgeçin' dedi. Konuşma 1.5 - 2 dakika sürdü" dedi.

KATİLİN ANNESİ CHP TEŞKİLATINDAN

Acılı baba, Cemal Metin Avcı'nın annesine dikkatleri çekti. Annenin CHP Muğla Teşkilatı'nda önemli bir isim olduğunu ifade etti.

"CHP OLAYLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTEN BİR YAPI..."

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için baskı yapan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu açıkladı.

Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de, "Bugün bakıyoruz CHP taciz ve tecavüz olaylarının üstünü kapatmaya çalışan bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten vahim bir durum." şeklinde konuştu.

Emin Pazarcı A Haberde Pınar Gültekin davasını yorumladı! CHP taciz ve tecavüzlerin üstünü kapatmaya çalışan bir yapı EMİN PAZARCI A HABER'DE PINAR GÜLTEKİN DAVASINI YORUMLADI! CHP TACİZ VE TECAVÜZLERİN ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞAN BİR YAPI

Son dakika: Pınar Gültekinin babası konuştu: CHPli vekil bana Ailesini rahat bırak dedi! Mahkemeden sonra açıklayacağım SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN'İN BABASI KONUŞTU: CHP'Lİ VEKİL BANA 'AİLESİNİ RAHAT BIRAK' DEDİ! MAHKEMEDEN SONRA AÇIKLAYACAĞIM
Son dakika: Pınar Gültekinin babası Sıddık Gültekin ilk kez konuştu! Ahlaksız teklifi yapan CHPlinin ismini verdi SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN'İN BABASI SIDDIK GÜLTEKİN İLK KEZ KONUŞTU! AHLAKSIZ TEKLİFİ YAPAN CHP'LİNİN İSMİNİ VERDİ
AK Partiden CHPye Pınar Gültekin tepkisi: Çok vahim AK PARTİ'DEN CHP'YE PINAR GÜLTEKİN TEPKİSİ: ÇOK VAHİM

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