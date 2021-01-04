Deniz Pınar Atılgan: Kaftancıoğlu kadın sevmeyen bir kadın





ONURUM KIRILDI



Nedir o açıklamanız?

Başkanlık sistemine 'Evet' oyu vereceğimi açıkladım. Bu açıklamamdan dolayı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildim. Savunma yapmam istendi. Ben de gidip savunma vermedim. Niye vereyim ki? Düşüncemi açıkladığım için disipline veriliyorum. Bana yapılan muamele karşında onurum kırıldı. İhraç edildim mi edilmedim mi hâlâ bilmiyorum. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'ndan beni aramasını beklerdim. Kılıçdaroğlu 'hak, hukuk, adalet' diye yürüyüş yaptı ama bana yapılan haksızlık karşısında suskun kaldı. Bir yandan 'CHP özgür bir partidir, herkes düşüncesini korkmadan açıklar' diyeceksiniz, diğer yandan başkanlık sistemini desteklediğim için beni partiden ihraç etmeye çalışacaksın. Bu olmaz işte. Benden sonra Baykal döneminde aktif siyaset yapmış arkadaşlarımız da ihraç edildi. Hem iktidarı eleştireceksiniz, hem de eleştirdiğiniz şeyleri siz kendi partinizde yapacaksınız. Halk nezdinde inandırıcılığınız kalmaz ki... Şimdi de sürekli erken seçim açıklaması yapılıyor. Bu da çok yanlış. İnsanlar can derdine düşmüş. Olağanüstü bir süreçten geçiyor ülkemiz. Muhalefet üyeleri hâlâ kanal kanal gezip 'Erken seçim olmalı' diyor. Bu politikayla erken seçim de olsa siz seçilmezsiniz. Neyinize güvenerek erken seçim istiyorsunuz?