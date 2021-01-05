06 Ocak 2021, Çarşamba
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Emine Erdoğan'dan "Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" paylaşımı

Son dakika haberi... Başkan 'ın eşi , dünyanın herkesin ortak evi olduğunu, bu bilinçle su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini belirtti. Erdoğan paylaşımında "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Emine Erdoğan'dan Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Bir A4 kağıdın üretimi için ortalama 10 litre su harcanıyor. Tek bir kot pantolon üretmek için yaklaşık 10 bin litre su kullanılıyor. Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alanın çölleştiğini biliyor muydunuz?" mesajlarının yer aldığı videoya da yer verdi.

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