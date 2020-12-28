Son dakika: Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ilk kez konuştu! Ahlaksız teklifi yapan CHP'linin ismini verdi
Son dakika haberi: Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına CHP'li Muğla milletvekillerinden biri, davadan vazgeçmesi talebinde bulundu. Acılı baba Gültekin, ahlaksız teklife, "Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun" diyerek yanıt verdi. Baba Gültekin, o vekilin ismini CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba ve Özgür Özel’e verdi.
CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının yankıları sürerken, şimdi de Pınar Gültekin'in babasına CHP'li vekil tarafından yapılan ahlaksız teklif gündeme bomba gibi düştü. Acılı baba Sıddık Gültekin'i arayan CHP'li Muğla milletvekillerinden biri, katil Cemal Metin Avcı'ya açılan davadan vazgeçilmesini istedi. Baba Avcı duydukları ile büyük şok yaşarken, yaşananları CHP Grup Başkanvekillerine anlattı, o ismi verdi.
ACILI BABA KONUŞTU
Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli iş adamı tarafından katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ailesine katilin ailesine yönelik davalarından vazgeçmeleri yönünde telkinde bulunduğu iddia edilen CHP milletvekilinin kim olduğu gizemini korurken baba Sıddık Gültekin ilk kez konuştu.
"BU SÖZÜ NE BEN DUYMUŞ OLAYIM, NE SİZ SÖYLEMİŞ OLUN"
Sıddık Gültekin, "Kamuoyunda konuşulan iddialar doğru. Bir CHP'li vekil ve ilçe başkanı aracı oldu. Bana aile ile ilgili davadan vazgeçmem söylendi. Ben de 'sizin kızınız olsa vazgeçer misiniz' dedim. Aile de bu işin içinde… 'Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun' diye belirttim" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA'YA O İSMİ VERDİ
Sıddık Gültekin şunları söyledi:
"Beni arayan ve aileden şikayetçi olmamaı isteyen milletvekilinin ve ilçe başkanın isimlerini biliyorum. Ne konuştuklarını, ne söylediklerini az önce beni arayan CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e etraflıca anlattım. Ben konuyu anlattıktan sonra söylediklerini araştıracaklarını, parti içinde çalışma yapacaklarını kaydettiler. Ben de 4 Ocak'ta duruşma olduğunu ve bu duruşmadan sonra vekilin ismini açıklayacağımı söyledim. Telefonu kapattık."