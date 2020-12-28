28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ilk kez konuştu! Ahlaksız teklifi yapan CHP'linin ismini verdi

Son dakika: Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ilk kez konuştu! Ahlaksız teklifi yapan CHP'linin ismini verdi

Son dakika haberi: 'da vahşice katledilen 'in babasına 'li Muğla milletvekillerinden biri, davadan vazgeçmesi talebinde bulundu. Acılı baba Gültekin, ahlaksız teklife, "Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun" diyerek yanıt verdi. Baba Gültekin, o vekilin ismini CHP ve ’e verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ilk kez konuştu! Ahlaksız teklifi yapan CHP'linin ismini verdi

'deki taciz ve tecavüz skandallarının yankıları sürerken, şimdi de 'in babasına CHP'li vekil tarafından yapılan gündeme bomba gibi düştü. Acılı baba 'i arayan CHP'li milletvekillerinden biri, katil 'ya açılan davadan vazgeçilmesini istedi. Baba Avcı duydukları ile büyük şok yaşarken, yaşananları CHP Grup Başkanvekillerine anlattı, o ismi verdi.

ACILI BABA KONUŞTU
Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli iş adamı tarafından katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ailesine katilin ailesine yönelik davalarından vazgeçmeleri yönünde telkinde bulunduğu iddia edilen CHP milletvekilinin kim olduğu gizemini korurken baba Sıddık Gültekin ilk kez konuştu.

"BU SÖZÜ NE BEN DUYMUŞ OLAYIM, NE SİZ SÖYLEMİŞ OLUN"
Sıddık Gültekin, "Kamuoyunda konuşulan iddialar doğru. Bir CHP'li vekil ve ilçe başkanı aracı oldu. Bana aile ile ilgili davadan vazgeçmem söylendi. Ben de 'sizin kızınız olsa vazgeçer misiniz' dedim. Aile de bu işin içinde… 'Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun' diye belirttim" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA'YA O İSMİ VERDİ

Sıddık Gültekin şunları söyledi:

"Beni arayan ve aileden şikayetçi olmamaı isteyen milletvekilinin ve ilçe başkanın isimlerini biliyorum. Ne konuştuklarını, ne söylediklerini az önce beni arayan CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e etraflıca anlattım. Ben konuyu anlattıktan sonra söylediklerini araştıracaklarını, parti içinde çalışma yapacaklarını kaydettiler. Ben de 4 Ocak'ta duruşma olduğunu ve bu duruşmadan sonra vekilin ismini açıklayacağımı söyledim. Telefonu kapattık."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Muharrem İnce'den CHP'ye Pınar Gültekin tepkisi! Skandalları 3 günde bire düşürdüler MUHARREM İNCE'DEN CHP'YE PINAR GÜLTEKİN TEPKİSİ! SKANDALLARI 3 GÜNDE BİRE DÜŞÜRDÜLER
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya kalkan olmaya çalışan CHP'li vekilin kimliği ortaya çıktı! PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ CEMAL METİN AVCI'YA KALKAN OLMAYA ÇALIŞAN CHP'Lİ VEKİLİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI!
Pınar Gültekin'in babasına mide bulandıran teklif! Kim bu ahlaksız CHP'li vekil? PINAR GÜLTEKİN'İN BABASINA MİDE BULANDIRAN TEKLİF! KİM BU AHLAKSIZ CHP'Lİ VEKİL?
Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına CHP'li vekilden şok teklif! VAHŞİCE KATLEDİLEN PINAR GÜLTEKİN'İN BABASINA CHP'Lİ VEKİLDEN ŞOK TEKLİF!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA