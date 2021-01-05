06 Ocak 2021, Çarşamba
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Aşı randevusu nasıl alınacak? 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi!

Sağlık Bakanlığınca uygulanacak aşı, , kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar, bu birimlere üzerinden alacakları randevuyla başvuracak. Aşı uygulamasının randevulu şekilde yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de 'ye tanımlanacak.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Aşı randevusu nasıl alınacak? 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi!

tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de 'ne () dahil edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde müdürlüklerine gönderildi.

Yazıya göre, Bakanlıkça uygulanacak , ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye tanımlanacak. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli (TSİM) yetkilileri tarafından "aktif.saglik.gov.tr" adresinde bulunan "MHRS Sorumlusu Tanımlama" ekranına tanımlanacak.

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