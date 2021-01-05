06 Ocak 2021, Çarşamba
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Kütahya’da anahtarını unuttuğu evine çatıdan halatla girmeye çalışmıştı! Acı haber geldi

ilçesinde 1 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında anahtarlarını unuttuğu eve çatıdan girmeye çalışan 28 yaşındaki sarkıttığı halatın kopması sonucu ağır yaralandı. 3 gün hastanede tedavi gören Coşkun yaşamını yitirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Kütahya’da anahtarını unuttuğu evine çatıdan halatla girmeye çalışmıştı! Acı haber geldi

Olay, 1 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında, , Semerciler Arası Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Plastik doğrama ustası 1 çocuk babası , eşiyle birlikte en üst kattaki evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti.

Alışveriş poşetlerini kapının önüne koyan Coşkun, apartmanın çatısına çıktı. Çatıdan halat sarkıtan Coşkun, evinin balkon penceresini kullanarak içeri girmeye çalıştı.

Ağırlığı kaldırmayan halat kopunca Coşkun, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun, 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Coşkun'un ailesi gözyaşlarına boğuldu. Coşkun'un cenazesi, bugün öğlen 'ın Küplüce Köyü'ndeki 'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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