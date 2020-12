BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Basında aşıların aracı bir firma vasıtası ile alındığına dair yer alan haberler üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.

"Toplumun her kesiminin eleştirmeye, sorgulamaya, derinlikli bilgi edinmeye hakkı vardır. Bulunduğumuz konum gereği bunların hepsini saygıyla ve toplumun bilgi edinme hakkının en doğal taleplerden biri olduğu bilinci ile karşılıyoruz. Merak edilen her bilgiyi şeffaflıkla ve açıklıkla izah ediyoruz.



Eleştiri adı altında eksik bilgilerle yapılan yakıştırmalara verdiğimiz her cevaptan sonra iddia sahiplerinden bilgilenmiş oldukları yönünde teşekkür mesajları geliyor. Ancak bu bilgilenme sürecinde iddia sahipleri hakikatle yüzleşene kadar toplumun zihninde bir karmaşa zemini oluşturulmaya devam ediyor.